МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российские банки в январе-марте текущего года выдали 3,61 миллиона потребкредитов, что на 10,6% меньше уровня выдач за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). ВТБ в первом квартале увеличил кредитование физлиц на 4,4%

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в первом квартале 2021 года было выдано 3,61 миллиона потребительских кредитов, что на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — подсчитали аналитики.

При этом в марте 2021 года количество выданных потребкредитов выросло в месячном выражении на 9,3% и сократилось в годовом выражении — на 11,8%.

Наибольшее количество потребкредитов в российских регионах в первом квартале было выдано в Москве (191 тысяча ссуд), Московской области (165,8 тысячи ссуд), Краснодарском крае (139,7 тысячи ссуд), Башкортостане (125,8 тысячи ссуд) и Татарстане (124,4 тысячи ссуд).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Оренбургская область (-17,1%), Приморский край (-17,1%), а также Кемеровская (-15,4%), Саратовская (-14,5%) и Тюменская (-14,4%) области.