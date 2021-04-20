2021-04-20T17:42:50+03:00
2021-04-20T17:42:50+03:00
2021-04-20T17:42:50+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210420/833504797.html
Сбербанк выдал по плавающей ставке более 40% кредитов юрлицам
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Больше 40% корпоративных кредитов Сбербанка предоставлены по плавающей ставке, текущая ставка ЦБ в 4,5% годовых привлекательна для их оформления компаниями, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 20.04.2021
кредиты, сбербанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Больше 40% корпоративных кредитов Сбербанка предоставлены по плавающей ставке, текущая ставка ЦБ в 4,5% годовых привлекательна для их оформления компаниями, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в кулуарах Дискуссионного клуба ВШЭ и "Сбера".
"На текущий момент больше 40% наших кредитов предоставлены по плавающим ставкам. Даже текущая ставка в 4,5%, которая есть на рынке, — и привязка к ней — является очень привлекательной для компаний, которые кредитуются по плавающей ставке", — прокомментировал он.