МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Больше 40% корпоративных кредитов Сбербанка предоставлены по плавающей ставке, текущая ставка ЦБ в 4,5% годовых привлекательна для их оформления компаниями, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в кулуарах Дискуссионного клуба ВШЭ и "Сбера".

"На текущий момент больше 40% наших кредитов предоставлены по плавающим ставкам. Даже текущая ставка в 4,5%, которая есть на рынке, — и привязка к ней — является очень привлекательной для компаний, которые кредитуются по плавающей ставке", — прокомментировал он.