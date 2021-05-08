МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Россиянам, чтобы справиться с высокой долговой нагрузкой, следует не допускать превышения суммы платежей над доходами, попробовать договориться о реструктуризации кредита с банком и пересмотреть свой бюджет, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

"Наверное, главный совет — во время контролировать этот показатель и не допускать ситуации, когда платеж больше дохода. Если все же ситуация такая произошла, то стоит попробовать договориться о рефинансировании в другой финансовой организации. Однако в условиях, когда платежеспособность россиян нестабильна, многие кредиторы не готовы давать положительный ответ на заявки ряда подобных заемщиков", — говорит он.

Стоит также попробовать договориться со своим кредитором о реструктуризации, то есть о снижении ежемесячного платежа за счет увеличения срока. Это позволит снизить платежную нагрузку и продолжить выполнять свои обязательства.

Нелишним будет пересмотреть свой бюджет, добавляет Мехтиев. По его словам, практика показывает, что при четком планировании удается сэкономить 10-15% своих доходов, которые можно направить на погашение долга. Эксперты рассказали, как изменятся ставки по кредитам этим летом

В период обслуживания долга с платежной нагрузкой более 30-40% доходов стоит рассмотреть возможность подработки, а доход с нее направлять на погашение платежей.

Мехтиев подчеркнул, что платежная нагрузка — понятие достаточно субъективное, прямо зависящее от уровня заработной платы. "Условно, при зарплате 200 тысяч рублей отдавать 50% на погашение своих кредитных обязательств не выглядит чем-то нереальным, при этом при доходе в 20 тысяч рублей такая нагрузка уже критична", — пояснил он.