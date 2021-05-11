2021-05-11T10:04:00+03:00
2021-05-11T10:26:43+03:00
2021-05-11T10:04:00+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210511/833632255.html
Сбербанк в январе-апреле нарастил кредиты населению на 6,6%
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сбербанк в январе-апреле нарастил кредитование населения на 6,6%, корпоративного сектора — на 0,8%, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ. Кредиты населению... ПРАЙМ, 11.05.2021
кредиты, сбербанк, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83232/99/832329942.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83232/99/832329942.jpg
https://1prime.ru/images/83232/99/832329939.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83232/99/832329939.jpg
https://1prime.ru/images/83232/99/832329936.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83232/99/832329936.jpg
https://1prime.ru/banks/20210507/833619208.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-апреле нарастил кредитование населения на 6,6%, корпоративного сектора — на 0,8%, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.
Кредиты населению по состоянию на 1 мая текущего года выросли до 9,037 триллиона рублей с 8,474 триллиона рублей на 1 января. Объем кредитов юрлицам на 1 мая увеличился до 15,595 триллиона рублей с 15,471 триллиона на начало года.
В апреле корпоративным клиентам выдано кредитов в объеме 1,2 триллиона рублей. "Кредитный портфель за месяц вырос на 0,6% без учета валютной переоценки в основном за счет роста кредитов, выданных в рублях, и на 1 мая составил 15,6 триллиона рублей. На динамику портфеля повлияло завершение госпрограммы льготного кредитования клиентов под 2% и соответствующее уменьшение корпоративного кредитного портфеля", — сообщается на сайте банка.
Отмечается, что в апреле банк обновил рекорд по объему выданных розничных кредитов — 526 миллиардов рублей. Портфель розничных кредитов в апреле вырос на 2,4%, продолжив ускоряться. По мнению банка, основным драйвером роста розничного портфеля остается ипотека, портфель которой вырос за апрель на 2,9%.