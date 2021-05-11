МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-апреле нарастил кредитование населения на 6,6%, корпоративного сектора — на 0,8%, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ. "Сбербанк" собирается "обнулить" углеродный след своих отделений

Кредиты населению по состоянию на 1 мая текущего года выросли до 9,037 триллиона рублей с 8,474 триллиона рублей на 1 января. Объем кредитов юрлицам на 1 мая увеличился до 15,595 триллиона рублей с 15,471 триллиона на начало года.

В апреле корпоративным клиентам выдано кредитов в объеме 1,2 триллиона рублей. "Кредитный портфель за месяц вырос на 0,6% без учета валютной переоценки в основном за счет роста кредитов, выданных в рублях, и на 1 мая составил 15,6 триллиона рублей. На динамику портфеля повлияло завершение госпрограммы льготного кредитования клиентов под 2% и соответствующее уменьшение корпоративного кредитного портфеля", — сообщается на сайте банка.

Отмечается, что в апреле банк обновил рекорд по объему выданных розничных кредитов — 526 миллиардов рублей. Портфель розничных кредитов в апреле вырос на 2,4%, продолжив ускоряться. По мнению банка, основным драйвером роста розничного портфеля остается ипотека, портфель которой вырос за апрель на 2,9%.