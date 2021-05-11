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Россияне в январе-апреле увеличили вклады в Сбербанке на 2,8%
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Средства физлиц в Сбербанке в январе-апреле выросли на 2,8% — до 16,148 триллиона рублей на 1 мая 2021 года, средства юрлиц — снизились на 3,3%, до 7,545 триллиона рублей, следует... ПРАЙМ, 11.05.2021
вклады, сбербанк, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Средства физлиц в Сбербанке в январе-апреле выросли на 2,8% — до 16,148 триллиона рублей на 1 мая 2021 года, средства юрлиц — снизились на 3,3%, до 7,545 триллиона рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.
При этом в апреле средства клиентов выросли на 2,5% без учета валютной переоценки. Средства физических лиц выросли на 4,4% в апреле в связи с введением нерабочих дней между майскими праздниками и выплатой заработной платы и пенсий в апреле.
Ранее сообщалось, что Сбербанк с начала года нарастил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза.