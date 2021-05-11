МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Средства физлиц в Сбербанке в январе-апреле выросли на 2,8% — до 16,148 триллиона рублей на 1 мая 2021 года, средства юрлиц — снизились на 3,3%, до 7,545 триллиона рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ. Сбербанк в январе-апреле нарастил кредиты населению на 6,6%

При этом в апреле средства клиентов выросли на 2,5% без учета валютной переоценки. Средства физических лиц выросли на 4,4% в апреле в связи с введением нерабочих дней между майскими праздниками и выплатой заработной платы и пенсий в апреле.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с начала года нарастил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза.