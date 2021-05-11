МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Возможность обязать банки и микрофинансовые организации по желанию клиента ограничивать ему ряд операций уже находится в проработке – это эффективная мера в борьбе со злоумышленниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Эксперт назвал "полезное" последствие "добровольных запретов" на кредиты

Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм "добровольного запрета" на кредиты для россиян, сообщило во вторник издание РБК. Речь идет о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях", которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.

"Банк России получил предложения по внесению соответствующих изменений и после их изучения ответит авторам. Вместе с тем инициатива обязать банки по желанию клиента ограничивать ему ряд операций уже находится в проработке. Представляется, что такая мера должна распространяться на всех клиентов банков и микрофинансовых организаций", — сообщил регулятор.

Вместе с тем в ЦБ отметили, что технологически такой функционал уже реализован у ряда банков. Как пояснили в ЦБ, эта мера действенна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с его счетами в пользу злоумышленников, а также в случае оформления злоумышленниками онлайн-займов с использованием персональных данных клиента.