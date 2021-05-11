МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В Государственной думе разработали законопроект, который позволит гражданам заранее отказываться от кредитов и не платить по ним, если их оформят. Таким образом депутаты хотят защитить заемщиков от оформления мошеннических ссуд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата нижней палаты Федерального собрания от "Единой России" Антона Гетта. Когда выгоднее погасить кредит досрочно

"Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы", — отметил он, не раскрыв срок внесения документа в Госдуму. По словам источника РБК, участвующего в дискуссии, это может произойти в июне, до конца весенней сессии парламента. В Банке России отметили, что получили предложения законодателей и изучат их.

Ожидается, что поправки смогут защитить граждан от мошенничества. По словам Гетта, в последнее время аферисты стали чаще брать кредиты от имени жертв. Потеря паспорта, смартфона или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Оспорить выдачу займа через суд почти невозможно, добавил депутат.

Если законопроект примут, заемщик сможет в любое время вводить и отменять возможность выдачи на его имя кредитов. Заявку нужно будет подать либо через мобильные приложения банков, либо через сайт "Госуслуги". Запрет на оформление займов вступит в силу в течение семи дней с момента обращения.