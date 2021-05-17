МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Банк России видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в некоторых сегментах можно говорить о "пузырях", заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

"В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где можно даже говорить о "пузырях", — сказала она, выступая на рабочей группы комитета по финрынку в Госдуме.