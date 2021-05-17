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2021-05-17T14:46:00+03:00
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https://1prime.ru/banks/20210517/833679501.html
Банк России увидел "пузыри" на рынке розничного кредитования
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Банк России видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в некоторых сегментах можно говорить о "пузырях", заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. "В этом... ПРАЙМ, 17.05.2021
долговая нагрузка, кредитование, банк россии, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Банк России видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в некоторых сегментах можно говорить о "пузырях", заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
"В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где можно даже говорить о "пузырях", — сказала она, выступая на рабочей группы комитета по финрынку в Госдуме.