2021-05-18T14:52:26+03:00
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Сбербанк не видит признаков пузыря в своем кредитном портфеле
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Сбербанк не видит никаких признаков пузыря в своем портфеле потребкредитов, ситуация с их погашением складывается оптимистичнее планов, сообщил журналистам глава кредитной... ПРАЙМ, 18.05.2021
потребительское кредитование, портфель, сбербанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк не видит никаких признаков пузыря в своем портфеле потребкредитов, ситуация с их погашением складывается оптимистичнее планов, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в понедельник сообщила, что регулятор видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в сегментах ипотеки и необеспеченного потребительского кредитования можно говорить о "пузырях".
"У нас немножко, может быть, отличающаяся от рынка ситуация. Дело в том, что у нас в основном потребительские кредиты достаточно длинные — в среднем срок составляет около четырех лет, средний срок погашения — около 1,5 года", — прокомментировал Греф вопрос о наличии пузыря на рынке розничного кредитования.
Он добавил, что пока банк не видит никаких рисков, связанных с невозвращением кредитов. "У нас идет падение стоимости риска по потребительскому кредитованию, ситуация складывается оптимистичнее, чем мы закладывали в наш бизнес-план текущего года. Пока никаких признаков пузыря мы на своем портфеле не видим", — заключил глава Сбербанка.