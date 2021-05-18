МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк не видит никаких признаков пузыря в своем портфеле потребкредитов, ситуация с их погашением складывается оптимистичнее планов, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. Банк России увидел "пузыри" на рынке розничного кредитования

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в понедельник сообщила, что регулятор видит достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в сегментах ипотеки и необеспеченного потребительского кредитования можно говорить о "пузырях".

"У нас немножко, может быть, отличающаяся от рынка ситуация. Дело в том, что у нас в основном потребительские кредиты достаточно длинные — в среднем срок составляет около четырех лет, средний срок погашения — около 1,5 года", — прокомментировал Греф вопрос о наличии пузыря на рынке розничного кредитования.

Он добавил, что пока банк не видит никаких рисков, связанных с невозвращением кредитов. "У нас идет падение стоимости риска по потребительскому кредитованию, ситуация складывается оптимистичнее, чем мы закладывали в наш бизнес-план текущего года. Пока никаких признаков пузыря мы на своем портфеле не видим", — заключил глава Сбербанка.