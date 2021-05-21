МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин открывает кредитные карты, доверяя рекомендации друзей, знакомых или коллег, показало исследование Райффайзенбанка, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Треть за кредитной картой идут в зарплатный банк, а 15% респондентов просто соглашаются на предложение банка по телефону, ещё столько же опрошенных готовы принять оффер в интернете. По данным Райффайзенбанка, только 6% получают кредитку вместе с ипотекой, потребительским кредитом или дебетовой картой. Число выданных россиянам микрозаймов в апреле сократилось на 3,4%

"Однако большинство же (36%) россиян подходят к выбору более осознанно: сравнивают предложения разных банков на специализированных сайтах", — указывается в материалах.

При этом, когда речь заходит о том, что имеет наибольшее значение при выборе банка для открытия кредитной карты, мнению друзей доверяет только 16% россиян. Главным же образом смотрят на размер процентных ставок (71%), уровень надёжности банка (65%) и возможности программ лояльности (54%).

Для 47% важно комфортное обслуживание карты, чтобы, например, было удобно вносить платежи и легко получать справки и выписки. Для 24% важна скорость рассмотрения и доставки карты. А для 20% – близость офиса банка к дому.

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, большинству из которых 26-35 лет, 44% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тысяч рублей.