МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Большинство пользователей выступили за возможность отключать нежелательные онлайн-операции — 83,2%, при этом каждый шестой против в принципе, исходя из различных соображений, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Регулятор начнет проверять надежность клиентов банков

В апреле Банк России сообщил, что прорабатывает вопрос обязать банки по желанию клиентов ограничивать им ряд операций. Эта мера, как указал регулятор, поможет защититься гражданам от мошенников, использующих метод социальной инженерии.

Согласно исследованию, более половины граждан — 53,2%, выступивших против инициативы, аргументируют свою позицию возможным подорожанием банковских услуг. По их мнению, недополученную комиссию из-за ограничения операций и расходы на доработку цифровых функций банки могут переложить на конечного потребителя.

При этом 20,5% противников идеи считают, что мошенники быстро адаптируются к нововведениям, что нивелирует все плюсы инициативы, а 16,3% опрошенных граждан-противников полагают, что для достижения эффекта вводить подобные запреты надо комплексно, запретив и другие операции онлайн, к таковым они относят получение кредита. Банк России ужесточит регулирование по ряду ипотечных кредитов

Оставшиеся 10% респондентов, кто оказался против предложения регулятора, сообщили, что их банк уже предоставляет им возможность по желанию ограничивать соответствующие онлайн-операции. При этом сам факт того, что кредитная организация дает возможность ограничивать подобные операции, служит показателем невовлеченности банка в мошеннические схемы для 64,2% граждан.

Компания провела опрос 7500 пользователей онлайн-банкинга в возрасте от 18 до 60 лет по всей России.