МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские банки начали оптимизировать свои антифрод-системы для более эффективной защиты людей пожилого возраста от мошенников, пишет газета "Известия" со ссылкой на ВТБ, МКБ, Абсолют Банк, "Ак Барс" и Росбанк. Специалист рассказал, почему нельзя хранить свои пароли в браузере

В частности, в отличие от стандартных настроек, эта система будет считать подозрительным, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, игнорируя факт потери процентного дохода, отметили изданию в МКБ.

У молодых людей такое поведение не будет считаться триггером для реакции службы безопасности (СБ) банка.

"Как правило, досрочное закрытие депозита людьми пожилого возраста свидетельствует о том, что они действуют под влиянием социальных инженеров, активно использующих легенды о проведении "спецоперации" или задержании "преступников в банке". Скорее всего, человек собирается снять средства со своего вклада и перевести их на некий "безопасный счет", на самом деле являющийся мошенническим", — пояснил изданию директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В свою очередь в ВТБ добавили, что в настоящее время в разработке у банка находится специальный льготный тариф мобильной связи от ВТБ Мобайл. Он предназначен для пенсионеров: в него включен бесплатный сервис по защите абонентов от злоумышленников и неправомерных списаний денег со счетов.

По данным подразделения Банка России по кибербезопасности (ФинЦЕРТ), чаще других на уловки мошенников попадаются люди старше 60 лет. Именно на россиян околопенсионного возраста приходится 27% от числа всех жертв социальной инженерии.

Еще 20% — на людей от 50 до 59 лет,