МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские банки начали оптимизировать свои антифрод-системы для более эффективной защиты людей пожилого возраста от мошенников, пишет газета "Известия" со ссылкой на ВТБ, МКБ, Абсолют Банк, "Ак Барс" и Росбанк.

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В частности, в отличие от стандартных настроек, эта  система будет считать подозрительным, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, игнорируя факт потери процентного дохода, отметили изданию в МКБ.

У молодых людей такое поведение не будет считаться триггером для реакции службы безопасности (СБ) банка.

"Как правило, досрочное закрытие депозита людьми пожилого возраста свидетельствует о том, что они действуют под влиянием социальных инженеров, активно использующих легенды о проведении "спецоперации" или задержании "преступников в банке". Скорее всего, человек собирается снять средства со своего вклада и перевести их на некий "безопасный счет",  на самом деле являющийся мошенническим", — пояснил изданию директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В свою очередь в ВТБ добавили, что в настоящее время в разработке у банка находится специальный льготный тариф мобильной связи от ВТБ Мобайл. Он предназначен для пенсионеров: в него включен бесплатный сервис по защите абонентов от злоумышленников и неправомерных списаний денег со счетов.

По данным подразделения Банка России по кибербезопасности (ФинЦЕРТ), чаще других на уловки мошенников попадаются люди старше 60 лет. Именно на россиян околопенсионного возраста приходится 27% от числа всех жертв социальной инженерии.

  • Еще 20% — на людей от 50 до 59 лет,
  • 19% — на 40-49 лет,
  • 17% — на 30-39 лет,
  • 13% — на 20-29 лет.
  • Оставшиеся 4% пострадавших младше 20.