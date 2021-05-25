Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пенсионеров
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские банки начали оптимизировать свои антифрод-системы для более эффективной защиты людей пожилого возраста от мошенников, пишет газета "Известия" со ссылкой на ВТБ, МКБ, Абсолют Банк, "Ак Барс" и Росбанк.
В частности, в отличие от стандартных настроек, эта система будет считать подозрительным, если возрастной клиент захочет снять деньги со вклада досрочно, игнорируя факт потери процентного дохода, отметили изданию в МКБ.
У молодых людей такое поведение не будет считаться триггером для реакции службы безопасности (СБ) банка.
"Как правило, досрочное закрытие депозита людьми пожилого возраста свидетельствует о том, что они действуют под влиянием социальных инженеров, активно использующих легенды о проведении "спецоперации" или задержании "преступников в банке". Скорее всего, человек собирается снять средства со своего вклада и перевести их на некий "безопасный счет", на самом деле являющийся мошенническим", — пояснил изданию директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.
В свою очередь в ВТБ добавили, что в настоящее время в разработке у банка находится специальный льготный тариф мобильной связи от ВТБ Мобайл. Он предназначен для пенсионеров: в него включен бесплатный сервис по защите абонентов от злоумышленников и неправомерных списаний денег со счетов.
По данным подразделения Банка России по кибербезопасности (ФинЦЕРТ), чаще других на уловки мошенников попадаются люди старше 60 лет. Именно на россиян околопенсионного возраста приходится 27% от числа всех жертв социальной инженерии.
- Еще 20% — на людей от 50 до 59 лет,
- 19% — на 40-49 лет,
- 17% — на 30-39 лет,
- 13% — на 20-29 лет.
- Оставшиеся 4% пострадавших младше 20.
https://1prime.ru/banks/20210525/833745000.html