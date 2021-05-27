МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Дальнейший существенный рост вложений россиян в ценные бумаги иностранных компаний может привести к увеличению валютизации сбережений граждан, оттоку частного капитала и ухудшению ситуации с валютной ликвидностью банков, считает Банк России. Центробанк оценил потери банков от реструктуризации займов

Тенденция активного роста вложений российских граждан в ценные бумаги, начавшаяся в первой половине 2020 года, сохранялась на протяжении четвертого квартала 2020 – первого квартала 2021 года. По данным ЦБ, в этот период население проявляло большой интерес к акциям нерезидентов (объем нетто-притоков составил 282 миллиарда рублей) и облигациям компаний-резидентов (294 миллиарда рублей).

"В случае существенного усиления тенденции роста вложений населения в ценные бумаги нерезидентов нельзя исключить формирования системных рисков", — отметил регулятор в обзоре финансовой стабильности.

Так, например, постоянный рост вложений в иностранные ценные бумаги может сопровождаться увеличением валютизации сбережений граждан и иметь негативные последствия в виде усиления оттока частного капитала и ухудшения ситуации с валютной ликвидностью в российском банковском секторе. Заммэра: банки забирают около половины размещенных ценных бумаг Москвы

Вместе с тем эта тенденция несет ряд преимуществ, указывает ЦБ. В частности, приобретение иностранных акций позволяет повысить диверсификацию инвестиционных портфелей граждан, в том числе отраслевую. Около 31% вложений в иностранные акции приходится на сектор IT, тогда как в портфеле российских акций преобладают вложения в нефтегазовый сектор (33%).

Кроме того, покупки акций иностранных эмитентов осуществляются в основном через брокеров на Санкт-Петербургской и Московской биржах. Это способствует развитию бизнеса российских брокеров и обеспечивает прозрачность для регулятора.

Регулятор отмечает, что в настоящий момент тенденция находится на раннем этапе развития, когда выгоды диверсификации превышают потенциальные системные риски: с начала прошлого года доля иностранных акций в портфеле акций граждан возросла с 4% до 16%, что является умеренным уровнем. Доля валютных сбережений населения на конец первого квартала текущего года составляла 22%, как и в начале года. Центробанк назвал условия повышения доступности жилья

"Таким образом, риски, сопутствующие увеличению вложений в ценные бумаги нерезидентов, пока умеренные и носят управляемый характер. Тем не менее, Банк России считает целесообразным в качестве превентивной меры предусмотреть налоговые льготы при размещении средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) только в ценные бумаги компаний-резидентов", — заключил регулятор.

Российские граждане вложили в акции иностранных компаний в первом квартале 2021 года 220 миллиардов рублей, отмечают аналитики Банка России в "Обзоре финансовой стабильности" за четвертый квартал 2020 года — первый квартал 2021 года.

"За первый квартал 2021 года рост вложений физических лиц в акции нерезидентов продолжился ускоренными темпами по сравнению с 2020 годом (+220 миллиардов рублей за первый квартал 2021 года), а в акциях резидентов приостановился. В целом за 2020 год и первый квартал 2021 года доля акций нерезидентов в портфеле акций физических лиц выросла на 12 процентных пунктов, до 16%, а в абсолютном объеме вложения на 1 апреля 2021 составили 836 миллиардов рублей", — указывается там же. В ЦБ рассказали, как Россия сократит инфляцию до 4%

На рынке акций прирост вложений в акции резидентов и нерезидентов за 2020 год составил 341 и 346 миллиардов рублей соответственно, уточняют аналитики.

Покупки акций иностранных эмитентов населением осуществлялись в основном через брокерское обслуживание в биржевом сегменте рынка, отмечается там же.

"Основной объем инвестиций в акции приходился на физических лиц, осуществивших в течение года инвестиции на сумму от 2 до 5 миллионов рублей", — говорят авторы обзора.

Привлекательность иностранных акций, помимо высокой валютной доходности, была обусловлена возможностью диверсифицировать вложения как по валютам и странам, так и по отраслям. В иностранных акциях наибольшие объемы вложений приходятся на эмитентов отраслей информационных и высоких технологий (31%), транспорта (10%), а в российских акциях — нефтегазовой (33%) и горнодобывающей (10%) промышленности, подсчитали в ЦБ.

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