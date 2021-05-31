МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк России установил минимальный лимит для денежных переводов в Системе быстрых платежей, с 10 июня он должен составлять не менее 150 тысяч рублей в день, говорится в пресс-релизе регулятора. Россия готовит возможные решения на случай отключения от SWIFT

"Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тысяч рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов", — сказано в сообщении.

Как пояснил регулятор, в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки.

"Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно", — также отмечается в сообщении.

Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного Национальной системой платежных карт (НСПК). Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.