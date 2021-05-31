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Банк России установил лимит операций в Системе быстрых платежей
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Банк России установил минимальный лимит для денежных переводов в Системе быстрых платежей, с 10 июня он должен составлять не менее 150 тысяч рублей в день, говорится в... ПРАЙМ, 31.05.2021
лимит, денежные переводы, сбп, банки, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк России установил минимальный лимит для денежных переводов в Системе быстрых платежей, с 10 июня он должен составлять не менее 150 тысяч рублей в день, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может быть ниже 150 тысяч рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов", — сказано в сообщении.
Как пояснил регулятор, в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки.
"Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно", — также отмечается в сообщении.
Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного Национальной системой платежных карт (НСПК). Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.