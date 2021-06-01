МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. У Банка России и работающих на территории страны банков есть план на случай, если санкции Запада распространятся в том числе на финансовые инструменты отечественных кредитных организаций. Например, на случай введения блокирующих санкций, которые не дадут проводить расчеты в иностранной валюте, пишет РБК со ссылкой на главу банка ВТБ Андрея Костина.

Банкир рассказал изданию, что кредитные организации и ЦБ разработали план действий на этот случай еще в 2018 году.

Костин отметил, что этот план постоянно обновляется с учетом развития ситуации: финансово-банковская сфера будет выполнять все свои обязательства и переживет новые обстоятельства.

"Он предусматривает наши совместные действия в случае наступления времени "Ч": что делать с валютой и так далее. Государство будет помогать таким банкам, будет поддерживать, прежде всего, в части работы с вкладчиками. Все банковское сообщество будет помогать, такие сценарии все проработаны", — отметил он.