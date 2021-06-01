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2021
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Прибыль Совкомбанка в первом квартале составила 9,8 миллиарда рублей
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Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в январе-марте составила 9,815 миллиарда рублей против убытка в 11,748 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности кредитной... ПРАЙМ, 01.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в январе-марте составила 9,815 миллиарда рублей против убытка в 11,748 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности кредитной организации.
Прибыль, приходящаяся на акционеров банка, за три месяца текущего года составила 9,708 миллиарда рублей против убытка в 11,825 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.
Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам вырос в 1,6 раза — до 19,338 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход снизился на 7,6%, составив 5,56 миллиарда.
Активы банка с конца 2020 года выросли на 8,5% и по состоянию на 31 марта 2021 года составили 1,61 триллиона рублей, обязательства — на 9,8%, составив 1,422 триллиона рублей. Капитал банка за отчетный период снизился на 0,4% — до 187,482 миллиарда рублей.
Совкомбанк — частный универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, на 1 апреля 2021 года занимал 11-е место среди российских кредитных организаций по объему активов.