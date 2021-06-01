МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в январе-марте составила 9,815 миллиарда рублей против убытка в 11,748 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности кредитной организации. В России рассказали о "переполненной чаше терпения" Германии

Прибыль, приходящаяся на акционеров банка, за три месяца текущего года составила 9,708 миллиарда рублей против убытка в 11,825 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

Чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам вырос в 1,6 раза — до 19,338 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход снизился на 7,6%, составив 5,56 миллиарда. Костин рассказал о плане ЦБ на случай блокировки расчетов в долларах

Активы банка с конца 2020 года выросли на 8,5% и по состоянию на 31 марта 2021 года составили 1,61 триллиона рублей, обязательства — на 9,8%, составив 1,422 триллиона рублей. Капитал банка за отчетный период снизился на 0,4% — до 187,482 миллиарда рублей.

Совкомбанк — частный универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, на 1 апреля 2021 года занимал 11-е место среди российских кредитных организаций по объему активов.