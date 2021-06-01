МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Тинькофф банка", требующего взыскать около 437 миллионов рублей с мобильного оператора "Вымпел Коммуникации" (бренд "Билайн"), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 31 мая и к рассмотрению пока не принят. Третьим лицом в иске указана Федеральная антимонопольная служба России. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не приводятся.

Однако известно, что ранее банк уже подал иск на крупную сумму к другому оператору из "большой четверки" — от МТС он требует более 1,1 миллиарда рублей за завышение цен на смс-рассылки. К тому спору третьим лицом также привлечена ФАС РФ.

Иск "Тинькофф банка" к МТС поступил в суд в марте, рассмотрение по существу назначено на июль. В банке ранее пояснили РИА Новости, что иск связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги рассылки sms. В МТС в свою очередь агентству тогда заявили, что компания не согласна с исковыми требованиями банка и намерена отстаивать свою позицию.

ФАС в мае 2019 года признала МТС, Tele2, "Мегафон" и "Вымпелком" нарушителями закона "О защите конкуренции", так как операторы предоставляли банкам с госучастием более выгодные условия тарифов обязательных рассылок sms, чем частным банкам. Закон о дистанционном оформлении sim-карт вступает в силу в России

"Тинькофф банк" входит в TCS Group бизнесмена Олега Тинькова. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. По данным РИА Рейтинг, на 1 апреля занимал 17-е место в российской банковской системе по величине активов.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название — Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).