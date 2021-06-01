МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московского кредитного банка" (МКБ) по МСФО за январь-март выросла в порядка 1,6 раза (60,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,276 миллиарда рублей, следует из отчетности банка. Центробанк составил список компаний с признаками нелегальной деятельности

Чистый процентный доход вырос на 26,9%, до 16,07 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 16,627 миллиарда рублей, показав рост на 44,4%. Операционные расходы выросли на 21%, до 6,218 миллиарда рублей.

Активы МКБ по состоянию на 31 марта составили 3,142 триллиона рублей против 2,916 триллиона на 31 декабря 2020 года. Обязательства банка на ту же дату составили 2,909 триллиона рублей против 2,682 триллиона на конец прошлого года.

МКБ по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 апреля занимал 8-е место в российской банковской системе.