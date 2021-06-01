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Чистая прибыль МКБ в первом квартале выросла в 1,6 раза
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Чистая прибыль "Московского кредитного банка" (МКБ) по МСФО за январь-март выросла в порядка 1,6 раза (60,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,276... ПРАЙМ, 01.06.2021
мсфо, мкб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московского кредитного банка" (МКБ) по МСФО за январь-март выросла в порядка 1,6 раза (60,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,276 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
Чистый процентный доход вырос на 26,9%, до 16,07 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 16,627 миллиарда рублей, показав рост на 44,4%. Операционные расходы выросли на 21%, до 6,218 миллиарда рублей.
Активы МКБ по состоянию на 31 марта составили 3,142 триллиона рублей против 2,916 триллиона на 31 декабря 2020 года. Обязательства банка на ту же дату составили 2,909 триллиона рублей против 2,682 триллиона на конец прошлого года.
МКБ по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 апреля занимал 8-е место в российской банковской системе.