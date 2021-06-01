2021-06-01T15:41:57+03:00
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2021-06-01T15:41:57+03:00
2021
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"Сбер" описал работу типичного мошеннического колл-центра
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Сотрудники типичного мошеннического колл-центра совершают от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, а в месяц такая организация может заработать около 1 миллиона долларов, следует из... ПРАЙМ, 01.06.2021
сбер, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Сотрудники типичного мошеннического колл-центра совершают от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, а в месяц такая организация может заработать около 1 миллиона долларов, следует из презентации зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которую он представил в ходе выступления в Санкт-Петербургском горном университете.
Также, согласно материалам, зарплата одного сотрудника такого колл-центра в неделю составляет от 70 до 3 тысяч долларов, а в одной смене работает около 20 специалистов. При этом в половине случаев дозвониться мошенникам все-таки не удается, а срабатывает примерно 1% звонков.
Телефонное мошенничество зампред Сбербанка назвал угрозой номер один в сфере клиентской безопасности. По данным из презентации, количество мошеннических звонков гражданам в 2020 году превысило 15 миллионов, а сам Сбербанк в прошлом году получил 3,7 миллиона жалоб на мошенничество. Всего в прошлом году в России телефонное мошенничество выросло на 72%.