МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Сотрудники типичного мошеннического колл-центра совершают от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, а в месяц такая организация может заработать около 1 миллиона долларов, следует из презентации зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которую он представил в ходе выступления в Санкт-Петербургском горном университете. Заключенные московских СИЗО стали меньше атаковать клиентов Сбербанка

Также, согласно материалам, зарплата одного сотрудника такого колл-центра в неделю составляет от 70 до 3 тысяч долларов, а в одной смене работает около 20 специалистов. При этом в половине случаев дозвониться мошенникам все-таки не удается, а срабатывает примерно 1% звонков.

Телефонное мошенничество зампред Сбербанка назвал угрозой номер один в сфере клиентской безопасности. По данным из презентации, количество мошеннических звонков гражданам в 2020 году превысило 15 миллионов, а сам Сбербанк в прошлом году получил 3,7 миллиона жалоб на мошенничество. Всего в прошлом году в России телефонное мошенничество выросло на 72%.