МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Сбербанк отмечает резкое снижение активности мошеннических колл-центров, расположенных в местах лишения свободы, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Надо сказать спасибо руководству ФСИН, — по всей стране стали проводиться мероприятия по наведению порядка. Эта цифра сегодня снизилась намного, процентов на 80, наверное, а то и больше, может быть, мы фиксируем сегодня снижение телефонного мошенничества со стороны пенитенциарных учреждений", — сказал Кузнецов, выступая в Санкт-Петербургском горном университете.

Сейчас Сбербанк в большей степени фиксирует мошеннические колл-центры в ближайшем зарубежье и непосредственно на территории РФ.

"Еще год назад структура всех колл-центров, которая вокруг наших граждан существует, состояла из следующих направлений: примерно 40% — это тюрьмы, примерно 40% — ближайшее зарубежье, и около 20% — на территории России", — отметил Кузнецов.