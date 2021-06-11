МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ по итогам 2021 года будет выше прогноза Банка России в 4,7-5,2%, но ниже текущего уровня, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По данным Росстата, инфляция в России по итогам мая 2021 года ускорилась до 6,02% с апрельских 5,5%. По оценкам ЦБ, на 7 июня годовая инфляция выросла до 6,15%.

"По нашим оценкам, по итогам этого года инфляция будет выше, чем мы прогнозировали в апреле, но ниже, чем ее текущий уровень", — сказал Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что из-за высокой базы первой половины 2021 года возвращение инфляции к цели в 4% произойдет лишь во втором полугодии 2022 года. Банк России готов ужесточить контроль за выдачей кредитов гражданам

Российские семьи с низким доходом тратят все большую часть средств на товары первой необходимости, и главная задача ЦБ — нормализовать темпы прироста цен, заявила глава Банка России.

"Сильнее всего инфляция бьет по наименее защищенным гражданам, семьи с низкими доходами тратят все большую часть средств на товары первой необходимости", — сказала Набиуллина.

Она добавила, что высокая инфляция усиливает неравенство и снижает социальную защищенность. "Наша главная задача — как можно быстрее нормализовать темпы прироста цен, сбив инфляционные ожидания и не позволяя раскручиваться инфляционной спирали", — добавила она.

Инфляция в России начнет замедляться осенью, но в течение года годовая инфляция может еще повыситься, при этом сейчас сложно сказать, какой будет пик в 2021 году, скорее всего он будет на текущем уровне, заявила председатель Банка России.

"Что касается пика инфляции. Сейчас сложно сказать, какой точно будет пик инфляции, будет видно из динамики инфляции. Ну, может быть на нынешнем уровне, может быть чуть выше. На наш взгляд, инфляция начнет снижаться осенью", — заявила глава регулятора на пресс-конференции.

По ее словам, снижение инфляции будет происходить из-за двух факторов: первый – это эффект базы, второй – это влияние денежно-кредитной политики ЦБ. Набиуллина напомнила, что решения ЦБ действуют с лагом. И те решения по повышению ставке, которые были приняты с марта, еще не отразились полностью в банковских ставках и соответственно на инфляции. Центробанк допустил повышение краткосрочной нейтральной ключевой ставки

"Потому что та инфляция, которую мы имеем сейчас, годовая инфляция, она сформировалась под воздействием тех денежно-кредитных условий в экономике, которые были при ключевой ставке 4,25%… Но из-за эффектов, в том числе и статистических, и того, что долго были очень мягкие кредитно-денежные условия, в течение года годовая инфляция может еще и немного повыситься", — пояснила глава ЦБ.

Помимо этого, Набиуллина назвала открытие зарубежных курортов дезинфляционным фактором.

"Мы пока не видим, чтобы это происходило, но, конечно, учитываем как один из возможных рисков для базового сценария. То есть если такие направления (туристические — ред.) будут открыты, то это будет иметь дезинфляционный эффект. Оценить его пока сложно, но вот как такой потенциальный дезинфляционный фактор мы его учитываем", — ответила Набиуллина на вопрос, есть ли у ЦБ РФ оценка влияния на инфляцию возможного открытия многих туристических направлений этим летом.

Как сообщила глава ЦБ, Банк России способен вернуть инфляцию к цели в 4% мерами денежно-кредитной политики.

"Безусловно, мы принимаем решение по денежно-кредитной политике, учитывая бюджет, бюджетные расходы. Не только бюджетные расходы, но и дефицит бюджета, направленность бюджетной политики – это один из весомых факторов при принятии решения. Но мерами денежно-кредитной политики, инфляционного таргетирования мы способны вернуть инфляцию к цели", — сказала она в ходе пресс-конференции.

"Тем не менее, еще раз подчеркну, стимулирующая бюджетная политика имеет, конечно, проинфляционный характер, и поэтому мы поддерживаем политику правительства полностью вернуться к параметрам бюджетного правила уже к 2022 году", — добавила глава регулятора.

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