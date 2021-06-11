МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Банк России проводит политику дедолларизации экономики, инфляционное таргетирование и низкая инфляция делают рубль более привлекательным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Банк России готов ужесточить контроль за выдачей кредитов гражданам

"Что касается дедолларизации, мы уже проводим политику дедолларизации финансовой системы в течение многих лет, и не только финансовой системы, но российской экономики. Наша денежно-кредитная политика, которая направлена на удержание, устойчивое, низкой инфляции, она поддерживает дедолларизацию российской экономики", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что часто до этого люди уходили в иностранную валюту в силу опасения обесценения своих сбережений и доходов, выраженных в российских рублях.

"Сам по себе режим инфляционного таргетирования и низкая инфляция должны и делают более привлекательным российскую валюту", — сказала глава ЦБ.

Она отметила, что Банк России также проводил направленную политику по дедолларизации балансов банков через регулирование.

Однако Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в международных резервах РФ.

"Мы при принятии решения, тем не менее, учитываем валютную структуру ФНБ, изменения в валютной структуре ФНБ. Но при этом, я уже сказала, что это только один из факторов, потому что ФНБ — это около одной пятой ЗВР. При этом мы уже в 2018 году произвели основные изменения в структуре наших золотовалютных резервов", — сказала она в ходе пресс-конференции.

"Что касается наших резервов, как я уже сказала, мы основные изменения произвели в 2018 году и эти изменения исходили из того, что мы принимали во внимание и доходность, конечно, и ликвидность разного рода резервных активов, но и надежность, и учитывали не только финансово-экономические риски, но и риски неэкономического характера. Мы не намерены полностью отказываться от доллара, но, тем не менее, валютная структура резервов, еще раз подчеркну, безусловно отражает разного рода риски, в том числе, неэкономического характера", — добавила она.

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