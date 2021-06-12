МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Кредит в размере 100 миллионов евро на покупку Белоруссией газотурбинных установок Siemens, о котором Минск ранее договорился с немецким банком KfW IPEX-Bank, был аннулирован. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на информацию белорусского издания "Ежедневник".

Сообщается, что поводом для отказа стало решение шведского экспортно-кредитного агентства EKN отозвать страховые гарантии сделки. Оно последовало за принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. ЕС официально закрыл свое воздушное пространство для Белоруссии

Участник экономической команды Национального антикризисного управления (структура белорусской оппозиции) Николай Прокофьев отметил, что найти новые источники для кредита будет непросто. Немецкий банк был выбран по рекомендации России, которая не захотела рисковать своими деньгами, а на банки Европы и США Минск рассчитывать уже не сможет.

По его словам, немецкие турбины нужны Белоруссии для модернизации электросетей, без которой безопасная эксплуатация Белорусской АЭС невозможна. Решения этой проблемы эксперт не видит.

Напомним, что Белорусская АЭС построена на российский кредит в размере 10 миллиардов долларов. Ее запуск состоялся 7 ноября 2020 года. В Минске ожидали, что смогут продавать электроэнергию в страны Евросоюза, однако после включения в сеть первого энергоблока страны Балтии прервали все энергоконтакты с Белоруссией.