МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. На сегодняшний день доля акций энергетического сектора вдвое меньше, чем бумаг одного только Facebook. Такое распределение может лишить инвесторов дополнительной доходности. Об этом пишет РБК со ссылкой на мнение аналитиков Bank of America.

Последние ожидают дальнейшего роста цен на нефть и предупреждают инвесторов, что они могут недозаработать на этом. Они напоминают, что в большинстве портфелей доля этого сектора очень низка. В аналитической записке BofA указывается, что ограничения предложения и растущий спрос на нефть, поскольку вакцинация от коронавируса позволяют большему количеству людей возвращаться на работу и путешествовать, способствовали росту цен на нефть марок Brent и WTI уже более чем на 40% в этом году. Однако дальнейший рост стоимости сырья может не сильно повлиять на динамику портфеля, поскольку доля энергетического сектора в портфелях инвесторов составляет "ничтожные" 2%. Для сравнения, это почти в два раза меньше доли IT-гиганта Facebook (4,2%). Эксперт назвал биткоин "незрелым" активом, который нуждается в развитии

Аналитики напомнили, что энергетический сектор рухнул в 2020 году, потеряв почти 40%, так как цены на нефть резко упали из-за сокращения спроса. Однако с октября прошлого года этот сектор показал рост на 92%, увеличив свою долю в индексе S&P 500 с 2% до 3%. В этом году акции энергетических компании выросли уже на 45%, в то время как в индекс S&P 500 только на 13%.

"Если энергетический сектор снова вырастет в два раза, а все другие сектора покажут среднюю доходность, то инвесторы без энергетических компаний пожертвовали бы 3 процентными пунктами коэффициента альфа", — считает главный стратег BofA Securities Савита Субраманян.

На прошлой неделе нефть марки Brent превысила отметку в 73 доллара, впервые с мая 2019 года. Сегодня, на 11:03 МСК нефть растет на 0,92% до 73,36 долларов. Сорт WTI вырос на 0,87% до 71,53 долларов, это максимальные отметки с октября 2018 года.