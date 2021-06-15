МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в мае выросло в России на 40,2% по сравнению с маем прошлого года и составило 1,19 миллиона, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Правительство продлило программу льготного кредитования технопарков

По данным 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в мае было выдано 1,19 миллиона потребительских кредитов, что на 11,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в апреле 2021 года – 1,34 миллиона).

"В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество выданных потребкредитов в прошлом месяце, напротив, существенно выросло — на 40,2% (в мае 2020 года – 0,85 миллиона единиц). Однако такой рост связан исключительно с последствиями "карантинных" мероприятий весны прошлого года, когда выдача потребкредитов "упала" наиболее сильно", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов в мае было выдано в Москве (65,4 тысячи), Московской области (56,6 тысячи), Краснодарском крае (45,1 тысячи), Татарстане (41,5 тысячи) и Санкт-Петербурге (41,1 тысячи). Четыре из пяти ипотечников в России намерены погасить кредит досрочно

Также, по данным НБКИ, снижение выдачи потребительских кредитов в месячном выражении было отмечено практически везде. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 лидеров по количеству выданных кредитов этого вида) продемонстрировали Удмуртия (-17,2%), Татарстан (-15,6%) и Башкирия (-15,2%), а также Свердловская (-14,2%) и Самарская (-12,9%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов снизилась на 9,5% и 10,4% соответственно.

"Ситуация в сегменте потребкредитования в этом году, в целом, остается стабильной. Количество выданных потребкредитов колеблется в пределах 1,2-1,4 миллиона штук в месяц. При этом последние пару месяцев темпы выдачи несколько замедлились. Это означает, что банки продолжают придерживаться консервативного подхода в розничном кредитовании", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приводятся в сообщении.