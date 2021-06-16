МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предоставляющий заемщику право отказаться от дополнительных услуг при предоставлении потребительского кредита, а также ограничивающий полную стоимости ипотечного займа. Набиуллина призвала не превращать банковскую тайну в "решето"

Документ направлен на усиление защиты интересов граждан и укрепление доверия между заемщиками и кредиторами. Банки больше не смогут включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Это своего рода перестраховка от забывчивости клиентов, теперь счет можно будет весь месяц держать пустым, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж, если заемщик не хочет стать должником, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Изначально планировалось ввести прямой запрет банкам навязывать дополнительные услуги при кредитовании, однако в ходе рассмотрения проекта депутаты решили от этого отказаться.

Закон предоставляет заемщику право отказаться от дополнительных услуг, предлагаемых при кредитовании. Теперь, если при предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику за отдельную плату предлагается допуслуга, то условия ее оказания должны предусматривать не только ее стоимость, но и право заемщика отказаться от нее в течение 14 дней со дня согласия на ее оказание путем подачи заявления. Причем заемщик будет вправе требовать от оказывающего такую услугу лица возврата уплаченных за нее денег за вычетом стоимости части услуги, фактически оказанной заемщику до подачи заявления об отказе от нее. Госдума предлагает защитить россиян от финансовых мошенников

Такой возврат средств должен быть осуществлен в течение 7 рабочих дней со дня получения такого заявления. А если соответствующее лицо не возвратит деньги, заемщик сможет потребовать их возврата от кредитора. Информация о таких правах заемщика должна быть указана в заявлении о предоставлении ему потребкредита (займа).

Помимо этого, закон распространяет на потребительские ипотечные кредиты существующие ограничения полной стоимости кредита. Одновременно закрепляется единство подходов к договорам потребительского займа, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки, что даст право кредитору снижать ставку в одностороннем порядке. Ограничивается и предельный размер неустойки за неисполнение заемщиками обязательств возврата кредита — она не сможет превышать 20% от просроченной задолженности. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.