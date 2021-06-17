КИЕВ, 17 июн — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5% годовых, заявил в четверг на брифинге глава регулятора Кирилл Шевченко. Украина озвучила условия для получения кредита от МВФ

Ранее, в апреле, регулятор повысил учетную ставку до 7,5% с 6,5% годовых.

"Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых", — сказал Шевченко сегодня.

Регулятор с 12 июня 2020 года снизил учетную ставку до 6% с 8% годовых, после чего поддерживал ее неизменной. В марте и апреле 2021 года учетная ставка повышалась. До этого Нацбанк повышал учетную ставку в июле 2018 года, тогда ставка повысилась с 17,5% до 18%, после этого она сохранялась или снижалась.

Максимальной — 30% — учетная ставка была с марта по август 2015 года. Цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18%. С апреля 2019 года началось снижение ставки.