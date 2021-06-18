МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Методов "обмана" клиентов банков достаточно много. Большинство из них "заточено" на факт, что клиенты абсолютно ничего не смыслят в юридическом оформлении договоров и в зачастую даже не читают документы. Но этим однозначно стоило бы заняться хотя бы ради сохранения своих сбережений, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Россияне стали чаще отдыхать в кредит

По его словам, максимально простой способ — это "присвоение" процентов по вкладу при досрочном его закрытии и запрет на частичное изъятие средств.

"Клиент может положить денежные средства в банк на два года с ежегодной выплатой процентов, но если деньги ему потребуются через год и 11 месяцев — он не получит процентов за второй год — довольствоваться придется только процентом по вкладу "до востребования", который равен от 0,01% до 0,1% годовых в зависимости от банка", — предупреждает специалист.

Нередки в последнее время и случаи, когда вместо договора на вклад клиентам дают инвестиционные договора.

Работает это довольно просто — клиенту банка приходит оповещение о том, что банк готов заключить с ним договор банковского вклада на условиях выше ключевой ставки Центробанка (в настоящее время — 5,5% годовых). "Но когда дело доходит до подписания договора, оказывается, что это договор доверительного управления, по которому на 99% клиент не получит никаких процентов, а вся прибыль будет присвоена банком и брокером", — поясняет Коган.

Также встречаются кейсы, когда при предложении повышенной ставки эта самая ставка действует только три месяца-полгода, а на остальной срок депозита действует ставка в полтора-два раза ниже той, что была у клиента ранее.

Если говорить о кредитах, то самая популярная история — это комиссии и страхование. Комиссии банка, как правило, прописываются за открытие и ведение счета клиента. При этом есть прямой запрет на такие комиссии, поэтому банки обычно включают их в стоимость кредита.

Перед оформлением кредита эксперт советует заемщику узнать свой кредитный рейтинг, чтобы банк не смог сослаться на низкие показатели долговой нагрузки и добросовестности кредитуемого, аргументируя высокую процентную ставку. Вполне очевидной, по мнению аналитика, видится подача заявки на кредит сразу в несколько банков, чтобы выбрать самые приемлемые условия.

Со страховкой все чуть сложнее. При оформлении ипотечного кредита страхование является фактором, который может серьезно повлиять на итоговую стоимость кредита, поэтому "отказываться от него не стоит — это выйдет дороже".

"Но есть смысл проверить стоимость полисов в тех страховых компаниях, которые не привязаны к тому банку, где заемщик оформляет кредит на квартиру. С очень большой вероятностью в других компаниях она окажется значительно меньше, чем в тех, которые предлагает банк, поскольку страховщикам не нужно платить комиссию банку", — указывает специалист.

Еще одна важная история — нужно всегда закрывать кредитный счет. Это касается как потребительских, так и ипотечных займов, та также кредитных карт, которыми заемщик больше пользоваться не планирует. Есть банки, которые могут начислить плату за обслуживание. Со временем она может вырасти до приличных сумм, которые впоследствии банк будет требовать через коллекторов, отмечает Коган. При этом клиент может ничего об этом не знать, поэтому стоит быть аккуратнее.

"Панацея от всех попыток накручивания банками скрытых процентов, комиссий, очень проста — нужно внимательно читать договоры и при возможности показывать их юристам, запросив у банка копии. Грамотный юрист сможет за 10 минут рассказать, где и как клиент банка может быть обманут", — подытожил эксперт.