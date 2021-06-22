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Сбербанк с начала года удвоил выдачу семейной ипотеки
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Сбербанк в январе-мае 2021 года выдал 13,3 тысячи кредитов по семейной ипотеке на 47,7 миллиарда рублей — почти в 2,3 раза больше в денежном выражении в сравнении с аналогичным... ПРАЙМ, 22.06.2021
кредиты, сбербанк, ипотека, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-мае 2021 года выдал 13,3 тысячи кредитов по семейной ипотеке на 47,7 миллиарда рублей — почти в 2,3 раза больше в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении банка.
"За январь-май 2020 года Сбербанк выдал 7,5 тысячи кредитов на сумму 20,9 миллиарда рублей. Напомню, что если с момента запуска программы кредит по льготной ставке могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, то в ближайшее время она будет распространена на граждан, у которых рождается первенец. Это сделает доступными льготные условия еще большему количеству российских семей", — приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка Николая Васева.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 миллионов рублей, в остальных регионах — 6 миллионов рублей.