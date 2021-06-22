МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-мае 2021 года выдал 13,3 тысячи кредитов по семейной ипотеке на 47,7 миллиарда рублей — почти в 2,3 раза больше в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении банка. Россиян предостерегли от сдачи в аренду ипотечных квартир

"За январь-май 2020 года Сбербанк выдал 7,5 тысячи кредитов на сумму 20,9 миллиарда рублей. Напомню, что если с момента запуска программы кредит по льготной ставке могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, то в ближайшее время она будет распространена на граждан, у которых рождается первенец. Это сделает доступными льготные условия еще большему количеству российских семей", — приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка Николая Васева.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 миллионов рублей, в остальных регионах — 6 миллионов рублей.