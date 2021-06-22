МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Средний размер выданного потребительского кредита в мае текущего года вырос в стране на 43,6% в годовом выражении, до 294,5 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "Первым делом микрозаймы": что делают россияне в ожидании локдаунов

При этом по сравнению с предшествовавшим месяцем средний размер потребкредита снизился на 2,4% (в апреле были рекордные 301,7 тысячи рублей). В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в мае составил 630 баллов (минимальное значение – 300, максимальное – 850 баллов).

В региональном разрезе самый большой средний размер потребкредита был отмечен в Москве (577,2 тысячи рублей), Ямало-Ненецком АО (538,2 тысячи), Московской области (450,7 тысячи), Санкт-Петербурге (428,6 тысячи) и Ханты-Мансийском АО — Югре (422,5 тысячи рублей).

При этом самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 субъектов РФ — лидеров по объемам кредитов этого типа) в мае по сравнению с апрелем продемонстрировали Приморский край (-10,3%), Волгоградская область (-6,4%), Краснодарский край (-5,8%), а также Саратовская (-5,6%) и Воронежская (-5,3%) области.

В то же время где-то средний размер потребкредита, напротив, вырос, в том числе в Якутии на 9,4%, Тюменской области на 4,1%, а также в Алтайском крае (на 1,1%) и Московской области (также на 1,1%). В Москве снижение среднего размера потребительского кредита составило 3,8%, а в Санкт-Петербурге этот показатель за месяц не изменился, добавляется в сообщении.

"Впервые с начала года "средний чек" потребительского кредита немного снизился. Однако в целом в течение года средний размер потребительского кредита рос весьма существенно, достигнув в апреле рекордных 300 тысяч рублей. Стоит отметить, что увеличение данного показателя до такого уровня происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.