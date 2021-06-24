МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. ВТБ с 24 июня начинает прием заявок в соответствии с новыми условиями ипотеки с господдержкой под 5% годовых для семей с детьми, сообщила пресс-служба банка. Сбербанк с начала года удвоил выдачу семейной ипотеки

В середине июня Минфин РФ подготовил проект постановления правительства об изменении льготных ипотечных программ, в числе которых распространение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком. Ранее условия программы распространялись на семьи с двумя и более детьми.

"Мы первыми начинаем прием заявок по семейной ипотеке на новых условиях, которые расширяют доступность программы, и пока предлагаем ее с прежней минимальной ставкой 5%… мы решили максимально ускорить процесс запуска программы и, не дожидаясь постановления правительства, с сегодняшнего дня запускаем прием заявок по ней", – заявил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ – вице-президент банка Михаил Сероштан.

ВТБ считает, что произойдёт общее перераспределение доли семейной ипотеки. За счет низкой ставки и выгодных условий программы она может вырасти в три раза и занять на рынке порядка 12%. В мае рост ипотечных выдач снова был выше 100% год к году…

В настоящее время российские банки выдали в рамках этой программы порядка 400 миллиардов рублей. ВТБ планирует довести объем кредитования по ней до 200 миллиардов рублей к 2023 году.

ВТБ работает по этой программе с начала 2018 года. За все время банк выдал по ней свыше 33,8 тысячи кредитов на 98,2 миллиарда рублей. По итогам января-мая банк оформил российским семьям 4,1 тысячи кредитов на 14,2 миллиарда рублей.