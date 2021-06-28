МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Высокие темпы роста потребительского кредитования в России в последние месяцы связаны с двумя факторами — появлением у россиян уверенности в будущем, а также сформированном во время пандемии отложенным спросом, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Получить потребительский кредит в России станет сложнее

По данным ЦБ, всего на руках у россиян сейчас кредитов на 22,2 триллиона рублей. При этом темпы роста потребкредитов в прошлом месяце ускорились до 2,2% с 1,6% в апреле, а ипотечного кредитования, наоборот, замедлились — до около 2% с 2,8% в апреле.

"Сама суть кредита — это, скорее, взгляд человека в будущее, а не в прошлое. Такой рост кредитов, на мой взгляд, связан с несколькими вещами. Первое — это то, что у людей стал появляться оптимизм и уверенность в будущем, потому что человек, который не уверен в своем будущем, никого кредита брать не будет", — сказал Ведяхин, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Вторым фактором первый зампред правления Сбербанка назвал отложенный спрос, который сформировался во время первой и второй волны коронавируса.

"Мы не видим здесь пузыря и в общем-то считаем, что ситуация абсолютно контролируемая", — заключил он.