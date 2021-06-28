МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Объем ипотечного кредитования в России по итогам текущего года вырастет на 22% — до 12,5 триллиона рублей, однако в ближайшие пять лет темпы роста будут замедляться — в среднем до 12%, считает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. ВТБ решил "побороться" с ЦБ по вопросу регулирования экосистем

"Согласно прогнозам ВТБ, в текущем году он вырастет на 22% и достигнет 12,5 триллиона рублей. При этом в ближайшие четыре года общий объем портфеля жилищных кредитов российских банков, учитывая цессию и секьюритизацию, увеличится почти в два раза, превысив в 2025 году 18,2 триллиона рублей", — сказал он, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Зампред правления ВТБ подчеркнул, что столь высокие темпы развития рынка не несут опасности для стабильность рынка. Он пояснил, что у ипотечного рынка в России сохраняется огромный потенциал для роста: сегодня уровень его проникновения в ВВП страны не превышает 10%, при этом в Европе данный уровень находится около 50%, в США — на уровне 65%.

По словам топ-менеджера, на пятилетнем горизонте рынок ипотеки продемонстрирует в среднем двузначный рост, при этом ВТБ ожидает постепенное замедление его темпов.

"По нашей оценке, замедление произойдет в среднем до уровня 12%, поэтому по итогам 2025 года общий объем ипотечного портфеля по системе достигнет 18,2 триллиона рублей. На наш взгляд, это сбалансированный темп развития с учетом достижения национальных целей по улучшению жилищных условий населения и роста ввода жилья до одного миллиарда квадратных метров к 2030 году", – заключил Печатников.