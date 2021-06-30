МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредиторам продлить до 1 октября 2021 года реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП в связи с ростом распространения коронавируса, сообщил регулятор. ЦБ рассказал, какие операции с цифровым рублем протестируют в 2022 году

"Банк России рекомендовал кредиторам продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 октября 2021 года. Решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введенными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика — соответствующие рекомендации даны кредиторам и бюро кредитных историй.

ЦБ также принял решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке "Корпорации МСП". Для получения такого кредита предпринимателям необходимо обратиться в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте "Корпорации МСП". ЦБ сформировал пилотную группу банков для тестирования цифрового рубля

"Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд", — добавляется в сообщении.

Кроме того, регулятор будет и дальше следить за развитием ситуации и оценивать необходимость разработки дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса.