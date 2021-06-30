МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Опасность перегрева в потребительском кредитовании в России реальна, темпы роста в данном сегменте по итогам года могут достичь 20%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Регулятор рекомендует банкам продлить программу реструктуризации кредитов

"Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Набиуллина подчеркнула, что если не принимать мер, то могут образоваться и социальные риски, и риски финансовой стабильности. "Поэтому мы снова вводим в действие макропруденциальные меры – мы возвращаем на допандемический уровень надбавки к коэффициентам риска. Если рост в этом сегменте не замедлится, мы будем увеличивать надбавки", — подчеркнула глава ЦБ.

Рост ставок мировых центробанков на фоне непомерных долгов может привести к новым финансовым проблемам, волне банкротств и волатильности рынков, добавила Набиуллина. Банк России обсудит изменение таргета по инфляции

"Помимо вызовов для будущего роста, мы должны сейчас быть особенно внимательными к рискам финансовой стабильности. В пандемию они усилились. Многие страны и компании накопили непомерные долги. При низких ставках обслуживать их было несложно. Но рост ставок может принципиально поменять ситуацию. Отдельные страны и глобальная экономика в целом могут столкнуться с новыми финансовыми проблемами, волной банкротств и ростом волатильности рынков", — подчеркнула глава ЦБ.

По ее словам, повлиять на эти процессы нельзя, но можно минимизировать последствия для российской экономики и снизить ее уязвимость к возможным глобальным катаклизмам. "И главное здесь не накапливать внутренние дисбалансы, предотвращать формирование пузырей", — зявила Набиуллина.

Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на "доковидный" уровень. Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан. По данным ЦБ, по итогам первого квартала она выросла до 11,9% с 11,7% в начале года, обновив исторический максимум.