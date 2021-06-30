МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России выступает за выдачу крупных розничных кредитов по плавающим ставкам без ограничений только квалифицированным заемщикам и за запрет небольших розничных кредитов по плавающим ставкам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребкредитовании в России

"Без ограничений плавающая ставка должна быть доступна только "квалифицированным" заемщикам — наиболее обеспеченным гражданам, которые хорошо понимают свои риски при кредитовании на очень крупные суммы. Небольшие кредиты, напротив, должны предоставляться на наиболее понятных условиях, здесь плавающие ставки должны быть запрещены", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Глава регулятора пояснила, что полный запрет плавающих ставок — не лучшее решение, потому что снижает возможности расширения кредитования, плавающие ставки действительно помогают снизить этот дисбаланс. "Хотя надо отметить, что банкам все равно в первую очередь нужно наращивать долю долгосрочного фондирования, например, облигаций", — отметила она.

По словам Набиуллиной, для подавляющего большинства кредитов в том числе ипотечных кредитование по плавающей ставке должно быть доступно с ограничением диапазона изменения ставки и срока по кредиту. "Допустим, это не больше трети ставки и не больше четверти срока кредита. Но это еще нужно дополнительно обсуждать", — пояснила глава регулятора.

Таким образом, люди смогут посчитать свои риски при разных вариантах развития событий и принять взвешенное решение. "Ограничения (кэпы), которые определят, что будет считаться небольшим кредитом, будут устанавливаться с учетом региональных особенностей", — добавила Набиуллина.