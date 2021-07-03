МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить 10%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Банкиры спрогнозировали резкое снижение спроса на льготную ипотеку

По ее словам, на процентные ставки по ипотеке влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки.

"По оценкам НРА, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5-10,5%. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам", — сказала Розенцвет.

Что касается льготной ипотеки на жилье в новостройках, то ее корректировка после 1 июля, по словам гендиректора НРА, позволит перенаправить ресурсы в сторону регионов, в которых не было ажиотажного спроса на такое кредитование. И это является плюсом в достижении ключевой цели этих программ – обеспечить россиян жильем. Банк России ждет роста ипотеки по итогам года свыше 20%

"При этом продолжает действовать программа семейной ипотеки, где лимит кредита остается на прежнем уровне в 12 миллионов рублей, и которая в значительной степени отвечает задаче повышения доступности жилья для семей с детьми, ограничивая инвестиционный спрос", — добавила Розенцвет.

Средняя ставка по ипотеке, по данным ЦБ на май, составляла 7,3% годовых.

Полный текст интервью читайте в понедельник, 5 июля, на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.