МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Свыше 556 тысяч кредитов выдано в РФ по программе льготной ипотеки по ставке под 6,5%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Эксперт допускает рост ипотечных ставок в России к концу года

"Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1,7 триллиона рублей получили 556 200 семей. Я думаю, что и новая программа под 7%, которая заработала по всей стране со 2 июля, тоже будет востребована среди граждан", – заявил Хуснуллин.

По словам генерального директора компании-оператора льготной ипотеки ДОМ.РФ Виталия Мутко, каждый пятый ипотечный кредит в прошлом году выдавался в рамках программы льготной ипотеки под 6,5%.

"Ипотека стала одним из важных факторов, повлиявших на рост числа новых проектов. За первые пять месяцев 2021 года девелоперы начали строительство объектов площадью почти 15 миллионов квадратных метров", — отметил Мутко. Сбербанк сохранит сниженные ставки по льготной ипотеке после 1 июля

По его словам, решение президента продлить программу еще на год позволит закрепить и развить уже накопленную положительную динамику в отрасли, особенно в условиях роста рыночных ставок в экономике.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования, но одновременно привело и к росту цен на жилье. В начале июня Путин предложил продлить программу на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.