2021-07-05T06:59:04+03:00
2021-07-05T06:59:04+03:00
2021-07-05T06:59:04+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210705/834111842.html
Кредиты самозанятым предложили вынести в особый сегмент
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В России кредитование для самозанятых предлагают вывести в отдельный продукт, пишет газета "Известия". Если отделить такой вид кредитования от потребительского, а также упростить... ПРАЙМ, 05.07.2021
самозанятые, россия, кредит, банки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В России кредитование для самозанятых предлагают вывести в отдельный продукт, пишет газета "Известия".
Если отделить такой вид кредитования от потребительского, а также упростить процедуру оформления и использовать систему удаленной идентификации заемщиков, то льготные ссуды для граждан, работающих на себя, станут более доступными, считают в ОНФ.
Организация подготовила соответствующий перечень инициатив для Банка России и министерства экономического развития.
В числе предложений также есть идея дать возможность платформам-агрегаторам верифицировать доходы самозанятых и учитывать деньги на электронных кошельках при оформлении кредитов.
Банки эти предложения поддержали, но по мнению опрошенных изданием экспертов, у реализации этой идеи есть риски для заемщиков.