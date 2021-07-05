МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В России кредитование для самозанятых предлагают вывести в отдельный продукт, пишет газета "Известия". Банкротов в России стало почти вдвое больше в 2021 году

Если отделить такой вид кредитования от потребительского, а также упростить процедуру оформления и использовать систему удаленной идентификации заемщиков, то льготные ссуды для граждан, работающих на себя, станут более доступными, считают в ОНФ.

Организация подготовила соответствующий перечень инициатив для Банка России и министерства экономического развития.

В числе предложений также есть идея дать возможность платформам-агрегаторам верифицировать доходы самозанятых и учитывать деньги на электронных кошельках при оформлении кредитов.

Банки эти предложения поддержали, но по мнению опрошенных изданием экспертов, у реализации этой идеи есть риски для заемщиков.