МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сбербанк в первом полугодии 2021 года выдал более 507 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,3 триллиона рублей, что примерно в два раза превышает объем выдачи за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка. ВТБ запускает онлайн-погашение ипотеки с маткапитала

В нем указывается, что на первичном рынке банк оформил более 133 тысяч кредитов на 440,3 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше в денежном выражении итогов первой половины прошлого года. Также почти в два раза вырос объем выдачи ипотеки на готовое жилье — свыше 357 тысяч кредитов на 861,4 миллиарда рублей.

"Первый и второй кварталы характеризовались повышенным спросом, что было связано с ожиданием, в том числе, а затем и заявлениями об изменении параметров по программе господдержки, запущенной в 2020 году", — приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка Николая Васева.

Кроме того, банк зафиксировал увеличение спроса на ипотеку на индивидуальные жилые дома (ИЖС). Объем выдачи в январе-июне текущего года составил почти 3,2 тысячи кредитов на 7,6 миллиарда рублей, что примерно четыре раза больше в денежном выражении результатов первого полугодия 2020 года.