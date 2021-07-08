2021-07-08T14:35:00+03:00
2021-07-08T14:35:04+03:00
2021-07-08T14:35:00+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210708/834146393.html
Сбербанк удвоил выдачу ипотеки
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сбербанк в первом полугодии 2021 года выдал более 507 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,3 триллиона рублей, что примерно в два раза превышает объем выдачи за... ПРАЙМ, 08.07.2021
кредиты, ипотека, сбербанк, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83314/46/833144611.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83314/46/833144611.jpg
https://1prime.ru/images/83314/46/833144610.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83314/46/833144610.jpg
https://1prime.ru/images/83314/45/833144598.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83314/45/833144598.jpg
https://1prime.ru/banks/20210708/834142833.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сбербанк в первом полугодии 2021 года выдал более 507 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,3 триллиона рублей, что примерно в два раза превышает объем выдачи за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка.
В нем указывается, что на первичном рынке банк оформил более 133 тысяч кредитов на 440,3 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше в денежном выражении итогов первой половины прошлого года. Также почти в два раза вырос объем выдачи ипотеки на готовое жилье — свыше 357 тысяч кредитов на 861,4 миллиарда рублей.
"Первый и второй кварталы характеризовались повышенным спросом, что было связано с ожиданием, в том числе, а затем и заявлениями об изменении параметров по программе господдержки, запущенной в 2020 году", — приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка Николая Васева.
Кроме того, банк зафиксировал увеличение спроса на ипотеку на индивидуальные жилые дома (ИЖС). Объем выдачи в январе-июне текущего года составил почти 3,2 тысячи кредитов на 7,6 миллиарда рублей, что примерно четыре раза больше в денежном выражении результатов первого полугодия 2020 года.