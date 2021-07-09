МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Одна из крупнейших банковских групп США Wells Fargo закрывает все существующие персональные кредитные линии в ближайшие недели и больше не будет предлагать этот продукт клиентам, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на письма, разосланные клиентам банка. Нефтяной гигант рассказал о затмившем великие потрясения кризисе

Возобновляемая кредитная линия в США обычно позволяет клиентам "занять" от 3 до 100 тысяч долларов. Обычно этот продукт, как отмечает телеканал, используется для рефинансирования других кредитов или для оплаты, например, ремонта.

"Wells Fargo недавно пересмотрел свои предложения продуктов и решил прекратить предлагать новые персональные и портфельные счета кредитной линии и закрыть все такие существующие счета", — приводит телеканал выдержку из письма банка. Wells Fargo полагает, что этот шаг позволит банку сосредоточиться на кредитных картах и ​​потребительских кредитах.

Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. В составе группы — около 6 тысяч отделений розничного банкинга, число сотрудников превышает 265 тысяч. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).