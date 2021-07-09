МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Банк России выявил случаи, когда участники финансового рынка начисляли должнику платежи за просрочку кредита или займа, превышающие установленную законом неустойку, сообщил регулятор в пятницу. Россиянам рассказали, как избавиться от чужих кредитов

"Регулятор в ходе поведенческого надзора выявил недобросовестные практики, когда некоторые кредиторы в дополнение к неустойке начисляли заемщикам иные платежи за просрочку оплаты долга на разовой или периодической основе. При этом суммарный размер ответственности должника, как правило, превышал ограничения по величине неустойки, установленные законом", — сказано в сообщении ЦБ. В адрес участников финрынка было направлено соответствующие предупреждение.

"Платежи за просрочку не должны превышать размер неустойки, определенный законом", — подчеркнул регулятор в письме.

Выплата неустойки при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником своих обязательств должна быть обозначена в кредитном договоре или договоре займа и зафиксирована в 12-й строке таблицы с индивидуальными условиями договора.

Размер неустойки не может быть более 20% годовых или более 0,1% за каждый день просрочки в зависимости от того, начисляются или нет проценты на сумму долга за период нарушения обязательств. Но в обоих случаях такой платеж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа, напомнил регулятор.