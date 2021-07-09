МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Объем хищений средств у клиентов российских банков через банкоматы, терминалы и импринтеры в первом квартале вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре ЦБ.

"Объем операций без согласия клиентов через банкоматы, терминалы и импринтеры вырос в I квартале на 171% (по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), их количество также увеличилось (+52%)", — сказано в сообщении. Банк России аннулировал лицензии инвестиционной компании QBF

Как следствие, средний чек одной операции вырос на 78% — до 17,7 тысячи рублей в первом квартале 2021 года с 9,9 тысячи рублей в аналогичном периоде прошлого года.

В первом квартале этого года злоумышленникам удалось похитить почти 305 миллионов рублей, а годом ранее – 112,5 миллиона рублей.

Помимо этого, объем средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, в первом квартале текущего года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,87 миллиарда рублей, говорится в обзоре ЦБ.

"Общий объем операций без согласия клиента вырос на 57%, количество — на 40%", — сказано в сообщении.

Так, в первом квартале прошлого года злоумышленникам удалось похитить у клиентов 1,83 миллиарда рублей, а в первом квартале текущего – уже 2,87 миллиарда рублей.

При этом доля социальной инженерии снизилась с 64 до 56,2%.

"Рост объема и количества несанкционированных операций в I квартале связан с активным переходом граждан на дистанционный формат потребления продуктов и услуг, в том числе финансовых", — пояснил регулятор. ЦБ назвал фаворитов для изображения на банкнотах 1000 и 5000 рублей

Кроме того, статистика первого квартала включает операции без согласия клиентов финансовых организаций, совершенные в декабре 2020 года, но по которым в связи с новогодними праздниками клиенты обратились только в январе 2021 года. Таким образом, это последствие традиционного сезонного предновогоднего пика активности злоумышленников, добавили в ЦБ.

При этом, как сообщили в ЦБ, число мошеннических сайтов нефинансовых организаций и компаний, которые маскируются под банки, в первом квартале этого года снизилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Банка России.

"Снижение количества мошеннических сайтов связано прежде всего с переориентацией злоумышленников на иные каналы воздействия на клиентов финансовых организаций", — пояснил ЦБ.

Так, в первом квартале прошлого года таких ресурсов было выявлено 1278, а в первом квартале текущего года – 429.

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