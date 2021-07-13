МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Выдачи банковским сектором кредитов наличными в июне в России выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и их количество достигло рекордных 1,7 миллиона, свидетельствуют предварительные данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"По данным "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), располагающим информацией о примерно 97% российских заемщиках, банки выдали в июне 2021 года 1,7 миллиона потребительских кредитов (кредитов наличными), что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора с 1991 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что по сравнению с маем количество выдач выросло на 8%. В основном это обусловлено календарным фактором — длинными майскими праздниками. В сравнении с июнем прошлого года рост составил 53% — тогда рынок только начал оправляться от последствий первого локдауна. При этом за все первое полугодие банки выдали почти 9 миллионов потребительских кредитов. Это на 44% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными, наибольший рост выдач по сравнению с маем был в Омской и Волгоградской областях (на 11%), а также в Ставропольском крае (12%). Наименьший — в Ленинградской области и Красноярском крае (4%), а в Иркутской области выдачи остались на том же уровне (0%), что и в прошлом месяце. В Москве банки выдали в июне на 6% больше кредитов, сообщает ОКБ. Россиян предупредили о возможном повышении цен на незаменимые продукты

"Рекордные выдачи потребительских кредитов обусловлены несколькими факторами. Во-первых, банки на фоне роста ключевой ставки стремятся нарастить кредитный портфель до того, как привлечение средств станет для них самих еще дороже. Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты", — прокомментировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении.

Также влияние оказал сезонный фактор — в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной, добавил он.