МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российские кредитные организации снизили минимальный возраст заемщика, а также увеличили максимальный возраст для оформления кредита, пишут "Известия". Нефть ускорила рост на оптимистичном докладе МЭА

Абсолют банк в 2021 году увеличил максимальный возраст для созаемщиков по ипотеке с 65 до 70 лет, отмечает издание.

Теперь родители. находясь на пенсии, смогут брать кредит вместе с детьми, прокомментировал директор департамента розничных продуктов финансовой организации Виталий Костюкевич.

В 2020 году Сбербанк сократил для заемщиков минимальное количество полученных на текущем месте работы зарплат. Теперь достаточно предоставить данные о зарплате за первый месяц работы.

Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) в республике Крым разрешил брать ипотеку клиентам с 21 до 18 лет, максимальный возраст заемщика увеличен с 69 до 75 лет. Путин и Лукашенко согласовали цену на газ для Белоруссии на 2022 год

ВТБ в июле 2021 года снизил минимальный возраст заемщика для кредитования наличными с 21 до 18 лет.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе заявила, что в конце текущего года объем ипотечного кредитования может первысить 20%.

Пресс-служба регулятора сообщила изданию, что в России повышается закредитованность населения. С января по март 2021 года число россиян, выплачивающих кредит, выросло с 11,6% до 11,9%, прокомментировали в Центральном банке.