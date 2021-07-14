МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российские банки в июне второй месяц подряд сокращали выдачи кредитных карт: россияне оформили лишь около 970 тысяч карт, что на 3,1% меньше показателя мая, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Илон Маск назвал условие для "смерти" компании Tesla

"В июне 2021 года было выдано 0,97 миллиона новых кредитных карт, что на 3,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом выдача новых кредитных карт сокращается уже второй месяц подряд", — пишут эксперты.

Сокращение выдачи новых кредиток в прошлом месяце было отмечено в большинстве регионов страны. Самую серьезную динамику продемонстрировали Иркутская (-8%) и Ленинградская (-7,9%) области, Приморский край (-6,7%), а также Москва (-5,5%), Краснодарский край (-5,4%) и Санкт-Петербург (-5,3%).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах в июне было выдано в Москве (62,7 тысячи единиц), Московской области (50 тысяч единиц), Краснодарском крае (36,6 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (35,2 тысячи единиц) и Свердловской области (31,3 тысячи единиц).

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первый летний месяц количество выданных новых кредитных карт выросло — на 45,9%. Столь существенный рост выдачи новых кредитных карт связан исключительно с последствиями "карантинных" мероприятий прошлого года, когда выдача кредиток упала наиболее сильно, отметили в компании. В Минэкономразвития рассказали о способе обойти санкции Запада

"В сегменте кредитных карт банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка которых находится на высоком уровне. Несмотря на сокращение выдачи кредитных карт в последние два месяца, в целом, этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.