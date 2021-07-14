МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, средняя зарплата в пятидесяти крупнейших банках составляет 117 тысяч рублей, а в девяти банках уровень средней зарплаты превышает 150 тысяч рублей. Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 июня 2021 года

Прошедший коронавирусный год выдался для российского банковского сектора достаточно удачным, хотя в начале года повсеместно звучали крайне негативные прогнозы. В начале года месячные темпы прироста активов были достаточно слабыми из-за неопределенностей и опасений, вызванных пандемией.

При этом уже с середины года, из-за мер господдержки экономики, месячный прирост превысил 1%. Стоит отметить, что в докризисном 2019 году, реальный прирост активов более 1% наблюдался три раза против пяти раз в 2020 году. При этом максимальный прирост в 2019 году был в декабре — 1,3%, а в 2020 году прирост более 1,3% был четырежды, а максимальный в марте — +3,3%. В целом объем активов за 2020 год вырос на 16,9% и на 12,5% в номинальном и реальном выражениях соответственно. Для сравнения последний раз столь высокие темпы прироста наблюдались в 2015 году.

Значительный прирост активов и других ключевых показателей также отразились на прибыльности банков. Согласно статистике Центробанка РФ, в 2020 году банкам удалось заработать 1,97 триллиона рублей, что лишь на 63 миллиарда рублей меньше исторически рекордного результата 2019 года. На фоне высокой прибыльности не удивительно что в 2020 году, как и годом ранее, отрасль «Финансовые услуги» (входят банки, страховые компании и другие финансовые компании) была одной из лидирующих по уровню оплаты труда и показала значительный прирост номинальных зарплат.

На 1 апреля года средняя зарплата (за 12 месяцев, за вычетом налогов) в финансовой отрасли, по данным Росстата, составила 100,8 тысячи рублей, что на 9,8% больше, чем на аналогичную дату 2020 года. Для сравнения, в среднем по стране зарплата за вычетом НДФЛ составляет 45,7 тысяч рублей, а годовой прирост был скромнее —+8,1%. Таким образом, средняя зарплата в секторе финансовых услуг вдвое выше, чем в среднем по стране, и для россиян этот сектор по-прежнему является одним из самых притягательных мест для работы из-за достойных зарплат.

При этом численность персонала в банковском секторе год от года снижается, и эта тенденция продолжилась и в 2020 году. Снижение численности занятости в банковском секторе обусловлено несколькими причинами. Во-первых, из-за общего роста производительности труда и более широкого внедрения дистанционного банкинга количество необходимых работников становиться меньше. Во-вторых, происходит сокращение числа банков (их число с 2010 года снизилось с 1000 банков до менее чем 400 единиц на текущий момент). В-третьих, получает более широкое распространение передача отдельных рабочих бизнес процессов на аутсорсинг. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году численность персонала действующих банков составила порядка 600 тысяч человек. Для сравнения в 2010 году в банковском секторе трудилось более 1 миллиона человек, а в 2015 году — порядка 800 тысяч человек.

Зарплаты в банках отличаются в разы

На фоне различных бизнес-моделей и прибыльности у банков наблюдается достаточно высокий уровень дифференциации зарплат. При этом у работников части банков зарплаты лишь немногим отличаются от средних по стране, тогда как у других банков работники получают зарплату на уровне специалистов в ведущих мировых странах. Лидерами рейтинга по доходам россиян стали северные регионы и Москва

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило очередной рейтинг крупнейших банков по зарплатам на 1 апреля 2021 года. Попавшие в рейтинг банки суммарно контролируют чуть менее 90% активов всей банковской системы на 1 июня 2021 года. Методика расчета средней зарплаты в банке подразумевает скорректированные на НДФЛ расходы на персонал из 102 формы банковской отчетности (у ряда банков из годового отчета), включая премии и компенсации, за три последних квартала 2020 года и за 1-й квартал 2021 года. Средняя зарплата была рассчитана как результат деления общего фонда оплаты труда на среднее количество работников кредитной организации. Источником данных для оценки численности персонала являлись ежеквартальные отчеты эмитентов (банков), а также годовые отчеты кредитных организаций. В качестве дополнительного информационного индикатора представлена оценка активов в расчете на одного сотрудника. Источником информации по активам являлся опубликованный рейтинг банков по размеру активов РИА Рейтинг на 1 июня 2021 года.

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, в ТОП-50 банков России в среднем в анализируемом периоде работали порядка 550 тысяч человек. При этом средняя зарплата на руки среди этих пятидесяти крупнейших игроков банковского сектора составляла 116,5 тысяч рублей в месяц. Суммарный фонд заработной платы скорректированный на НДФЛ всех банков из рейтинга за 12 месяцев (с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года) составил 660 миллиардов рублей или 54,8 миллиарда в месяц. В предыдущем рейтинге фонд заработной платы банков из рейтинга был чуть больше — 665 миллиардов рублей. Сокращения фонда объясняется изменением состава ТОП-50 банков, а также оптимизацией штата у кредитных организаций.

Уровень средних зарплат в банке сильно зависит от бизнес-модели

Как показали результаты текущего исследования, среди крупных банков произошло изменение лидера по средним зарплатам. Первую позицию в текущем рейтинге занимает Банк "ТРАСТ", у которого, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, сотрудники в среднем получают 370тысяч рублей в месяц. Лидер предыдущего рейтинга, РОСЭКСИМБАНК, расположился на второй позиции, у этого банка сотрудники в среднем получают 333 тысячи рублей в месяц. Замыкает первую тройку Инг Банк (Евразия), у которого сотрудник в среднем получает 306 тысяч рублей. Стоит отдельно отметить, что Инг Банк (Евразия) в период с 2012 по 2019 годы почти всегда занимал лидирующую позицию.

При этом среди лидеров рейтинга по средней заработной плате превалируют банки с небольшим количеством сотрудников. В частности, в Инг Банке (Евразия) и в РОСЭКСИМБАНКе менее 300 человек в каждом из них, а в Банке "ТРАСТ" работают чуть более 1 тысячи человек. В целом столь высокие расходы на персонал, по мнению экспертов РИА Рейтинг, объясняются бизнес-моделью этих банков. Банк "ТРАСТ" является банком плохих долгов, и скорее всего, в его штате очень много высококвалифицированных специалистов по взысканию и юристов. Тогда как у РОСЭКСИМБАНКа модель работы нацелена на обслуживание очень крупных корпораций. Инг Банк (Евразия) в свою очередь специализируется на работе с иностранными корпорациями. Названы валюты, которые выгоднее и надежнее доллара

В целом среди ТОП-10 по уровню средней зарплаты у восьми банков количество персонала можно назвать достаточно маленьким. Наибольший штат в ТОП-10 у Банка ГПБ (Газпромбанк) и Тинькофф Банка, количество сотрудников у которых 20 и 12 тысяч человек соответственно.

На последних строчках располагаются три банка, в которых средняя зарплата не превышает 50 тысяч рублей в месяц. В этой группе преобладают розничные банки с большим количеством персонала, занятого непосредственным обслуживанием физических лиц. Самые низкие средние зарплаты в 2020 году среди крупных банков наблюдались в банке Ренессанс Кредит (40,4 тысячи рублей). На 49-позиции разместился Банк Аверс, в нем средняя заплата составляет 48 тысяч рублей в месяц. Третьим с конца стал банк УБРиР, где средняя зарплата составила 49 тысяч рублей. Еще у шести банков зарплата не превышает 60 тысяч рублей в месяц.

Крупнейшие банки характеризуются как высоким, так и средним уровнем оплаты труда. Три банка из ТОП-10 по объему активов располагаются в первой десятке по средней зарплате. Еще три крупных банка заняли места во второй десятке по размеру среднемесячных зарплат.

Крупнейший банк России и Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, занимает в рейтинге зарплат 26-е место с результатом 99 тысяч рублей в месяц. Второй по размеру российский банк, ВТБ, занимает высокую 12-ю строчку с результатом 128 тысячи рублей в месяц. Самая низкая зарплата среди ТОП-10 банков наблюдается в Россельхозбанке (6-й по объему активов в России). Он располагается на 37-м месте в текущем рейтинге с результатом 67 тысяч рублей в месяц.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2021 году продолжится достаточно быстрый рост зарплат в банковском секторе из-за высокой прибыльности российских кредитных организаций. Также в 2021 году на фоне восстановления после пандемии ощутимо сокращается безработица, что заставляет банки более активно конкурировать за персонал. В-третьих, рост заплат в банках будет по-прежнему определяться ростом автоматизации и развитием дистанционного банкинга, что зачастую предполагает сокращение штата сотрудников и рост компетенций.