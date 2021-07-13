МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Почти каждый третий россиянин открывает кредитную карту в возрасте от 31 года до 40 лет, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости исследования аналитиков Райффайзенбанка. Каждый пятый россиянин получил прибавку к зарплате в этом году

В исследовании, которое проводилось методом онлайн-опроса, приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт — это мужчины и женщины из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, 44% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тысяч рублей.

"Почти треть россиян открывают первую кредитную карту в период с 31 года до 40 лет. Большинство же (59%) становятся владельцами кредитных средств ещё раньше: 9% в период с 18 лет до 21 года, 26% — в возрасте 22-25 лет и 24% — в 26-30 лет", — выяснили авторы исследования.

Главная причина первого обращения к кредитке простая — потребность в деньгах. Её отметили 60% респондентов. Еще 27% говорят, что хотели почувствовать финансовую свободу, почувствовать себя взрослым. 10% признались, что не смогли отказать, когда им предлагали. 5% открыли кредитку, когда организовывали первый самостоятельный отпуск, ещё 5% — когда обновляли гардероб. Среди иных причин (7%) получения первой кредитной карты наиболее часто встречался ответ "на всякий случай". Правительство утвердило концепцию долгосрочного тарифного регулирования

В ходе опроса 45% россиян признались, что после открытия первой кредитной карты они стали лучше управлять своими финансами. 26% сказали, что стали дисциплинированнее, а 20% — спокойнее (перестали переживать из-за денег). При этом 22% респондентов рассказали, что стали покупать больше разных вещей. 14% опрошенных выбрали иную причину: среди них наиболее частый ответ, что они не заметили изменений в своём поведении и жизни, а кто-то из респондентов признался, что на деньги с первой кредитки вылечил кота.

"Кредитные карты — это не просто удобный способ быстро получить необходимую сумму, но и отличный старт для кредитной истории. Особенно это актуально для совсем молодых людей, которые никогда не брали займов. У них нет кредитной истории, и банки весьма осторожно дают таким клиентам кредиты на большие суммы. Аккуратное пользование кредитной картой значительно повышает кредитный рейтинг заёмщика, и в будущем он уже сможет легко получить больший займ или ипотеку", — отметил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.