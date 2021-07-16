МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Кредитные организации начисляют должникам с просрочкой незаконные платежи, сообщили "Известия". Байден: США и ФРГ обсуждают "практические меры" по "Северному потоку-2"

Регулятор заявил, что банки и МФО "начисляют помимо неустойки (штраф, пени) иные платежи, не указанные в индивидуальных условиях договора". Об этом Центральный банк рассказал в своем информационном письме.

Такие меры кредитные организации применяют к проблемным заемщикам. что приводит к нарушению закона о потребкредите (займе), объяснило издание.

Эти незаконные пени кредиторы взимают либо несколько раз, либо один раз. Регулятор поясняет, что кредит сроком от одного года размер неустойки за каждый день просрочки не может превышать 20% годовых и быть больше 0,1% за каждый день. Последнее зависит от того, будут ли начислены проценты на сумму долга за период просрочки.

"Но в обоих случаях платеж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа", — прокомментировали в пресс-службе Банка России.

Эксперты полагают, что применение таких незаконных механизмов легальными кредиторами свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке. Фьючерсы на нефть упали на фоне ожидаемого компромисса ОПЕК+

"Ранее жалобы потребителей на такое манипулирование со штрафными санкциями за просрочку поступали в адрес или нелегальных кредиторов, или недобросовестных участников рынка, впоследствии исключаемыми регулятором из реестра. Мы наблюдаем не первый год за тем, как они проявляют невероятные способности к изобретательности и стараются вытрясти из должников как можно больше. Регулятор в своем письме подтверждает подобные практики уже и в банковском секторе, поскольку в сферу регулирования входят только легальные участники — это очень тревожный знак", — сказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

"Если гражданин столкнулся с ситуацией, в которой, по его мнению, нарушаются его права как потребителя и у него возникает имущественное требование к банку или МФО по незаконно полученным платежам, он может обратиться к финансовому уполномоченному. И это в случае, если вопросы по его жалобе не были урегулированы финансовой организацией добровольно и размер имущественных требований не превышает 500 тысяч рублей, — отметили в Центральном банке.