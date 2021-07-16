Минсельхоз предложил уменьшить субсидирование по льготным инвесткредитам
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил с 1 сентября 2021 года снизить размер субсидирования процентной ставки по льготным инвестиционным кредитам до 80% от размера ключевой ставки Банка России, следует из проекта поставления, опубликованного на regulation.gov.ru.
Согласно документу, проектом постановления предусматривается уменьшение субсидирования процентной ставки по льготным кредитам до 80 процентов размера ключевой ставки Банка России.
В настоящее время субсидии уполомоченным банкам в размере 100% ключевой ставки предоставляются по кредитным договорам, заключенным в 2017 и 2018 годах, в размере 90% ключевой ставки — по кредитам, заключенным в 2019 году и последующих годах.
"Проект постановления разработан в целях сохранения достигнутого в 2020 году количества заемщиков получивших льготные кредиты", — говорится в документе.
Изменить условия кредитования предлагается в связи с большим объемом обязательств по субсидированию и пролонгации таких кредитов: средства привлекались на строительство тепличных комплексов, мясохладобоен и пунктов по переработке свиней, мощностей по глубокой переработке зерна и грибоводческих комплексов. Указывается и на уменьшение в 2021 году бюджетных ассигнований — до 80,22 миллиарда рублей с 90,88 миллиарда.
https://1prime.ru/banks/20210716/834220371.html