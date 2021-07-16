МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предложил с 1 сентября 2021 года снизить размер субсидирования процентной ставки по льготным инвестиционным кредитам до 80% от размера ключевой ставки Банка ‎России, следует из проекта поставления, опубликованного на regulation.gov.ru.

Согласно документу, проектом постановления предусматривается уменьшение субсидирования процентной ставки по льготным кредитам ‎до 80 процентов размера ключевой ставки Банка России.

В настоящее время субсидии уполомоченным банкам в размере 100% ключевой ставки предоставляются по кредитным договорам, заключенным в 2017 и 2018 годах, в размере 90% ключевой ставки — по кредитам, заключенным в 2019 году и последующих годах. Песков назвал отказ от угольной генерации долгосрочны ориентиром страны

"Проект постановления разработан в целях сохранения достигнутого ‎в 2020 году количества заемщиков получивших льготные кредиты", — говорится в документе.

Изменить условия кредитования предлагается в связи с большим объемом обязательств ‎по субсидированию и пролонгации таких кредитов: средства привлекались на строительство тепличных комплексов, мясохладобоен и пунктов по переработке свиней, мощностей по глубокой переработке зерна и грибоводческих комплексов. Указывается и на уменьшение в 2021 году бюджетных ассигнований — до 80,22 миллиарда рублей ‎с 90,88 миллиарда.